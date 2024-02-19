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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استثمار بقيمة ٥ مليارات دولار

خبير طاقة يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسي ومسئولي شركة بريتش بتروليوم

السيسي
السيسي

أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن شركة بريتش بيتروليوم BP لديها استثمارات كبيرة في مصر، مشيرا إلى أنها شركة مهمة في مجال الطاقة في مصر.

واضاف الدكتور جمال القليوبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الشركة اليوم، على هامش مؤتمر "ايجبس 2024" يعد أمرا في غاية الاهمية، مضيفا أن الشركات الأجنبية العالمية في مجال الطاقة والبترول تبلغ 27 شركة.

وتابع الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، ان شركة بريتش بيتروليوم لها استثمارات مشتركة مع مصر منذ السيتينات، لافتا إلى أنها تستهدف استثمار بقيمة ٥ مليارات دولار قي مجال الطاقة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أثنى على نشاط الشركة المميز، علاوة على حجم استثماراتها المتنامي في مصر، ومشروعاتها الاستكشافية في قطاعي الغاز والبترول.

 

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