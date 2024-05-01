نداء عاجل من سفارة الإمارات في مسقط لمواطنيها

وجهت سفارة الإمارات في مسقط نداء عاجلا لمواطنيها المتواجدين في سلطنة عمان ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب المنخفض الجوي المتوقع في معظم محافظات السلطنة.

وأكدت سفارة الإمارات في بيان لها على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

وكانت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان قد أصدرت تنبيه رقم (1) بغزارة الأمطار المتوقعة يوم غد الخميس ، وذلك نظراً لغزارة الأمطار الرعدية و المصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد المتوقع هطولها نهار الخميس حتى ليل يوم الخميس على محافظات البريمي وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والداخلية والظاهرة وشمال الشرقية وظفار مع كميات أمطار تتراوح من 20-80 ملم تؤدي لجريان الشعاب والأودية، وهطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة على محافظات مسندم والوسطى وجنوب الشرقية.



وأهابت هيئة الطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه.