ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 5-1-2021

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:01 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
Advertisements
محمد يحيي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 5-1-2021، بعد انخفاضه أمس بمعدل قرشا واحدا علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:

سجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك التجاري وفا إيجيبت مسجلا نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الأهليQNB،الكويت الوطتيNBK،العربي،ABC"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري،المصرف العربي الدولي،العقاري المصري قناة السويس، الأهلي الكويتي،الإمارات دبي الوطني، مصر، الاسكندرية ،مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد"

وسجل الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنوك " اتش اس بي سي، بلوم، كريدي أجريكول،أبوظبي الاسلامي، الأهلي اليوناني، الأهلي المتحد، البركة،سايب، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، ابوظبي التجاري، القاهرة،عودة، المصري الخليجي،الاستثمار العربي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع في بنوك " المشرق، التنمية الصناعية"

وسجل أعلي  سعر لـ الدولار مقابل الجنيه  في بنك فيص الاسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع

وبلغ الدولار في بنك الزراعي المصري نحو 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استقرار أسعار الدولار خلال تعاملات شهر نوفمبر

الدولار مستقر بالبنوك اليوم وأعلى سعر 16.19 جنيه

سعر الدولار في البنوك اليوم8-12-2020

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 8-12-2020

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 9-12-2020

لليوم الثاني .. الدولار يستقر بالبنوك وأعلى سعر 16.19 جنيه

ترشيحاتنا

بالحذاء والقبعة.. رجل يجوب الشوارع عاريا

حالة نادرة.. ميلاد أول كلب في العالم لونه أخضر

ست بمائة رجل .. أم لثلاثة أطفال تنزل سوق العمل لمساعدة أسرتها في سوهاج .. شاهد

مشوار البطولة الأولى .. بيراميدز في مواجهة الاتحاد الليبي بـ الكونفيدرالية

موعد مباراة بيراميدز أمام الاتحاد الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

فضل قيام الليل وأفضل وقت لأداء الصلاة فيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 340 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار TOYOTA RUSH موديل 2021

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات ساحرة لـ شيرين عبد الوهاب.. شاهد

كتف وكتف.. سوسن بدر تخطف الأنظار بفستان جريء