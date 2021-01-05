إخماد نيران عربة قطار "طنطا - دمياط" أمام محطة شبشير بالغربية

شهدت محطة قطار شبشير الحصة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية تصاعد دخان من إحدى عربات القطار القادم من" القاهرة- دمياط" بشكل مفاجئ مما ادى الى وجود حالة من الذعر بين الركاب وتمت السيطرة علي الموقف .
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كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من العميد محمد الدماطي بتوقف قطار "القاهرة – دمياط " أمام قرية شبشير الحصة مركز طنطا.
كما انتقلت الشرطة والحماية المدنية لمكان البلاغ للوقوف علي آخر تطورات الحادث ومتابعة تداعيات الموقف .
وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا تعطل القطار بسبب انبعاث دخان كثيف من العربة الأولى، نتيجة ماس كهربائي، ولا يوجد إصابات.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .