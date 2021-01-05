إخماد نيران عربة قطار "طنطا - دمياط" أمام محطة شبشير بالغربية

شهدت محطة قطار شبشير الحصة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية تصاعد دخان من إحدى عربات القطار القادم من" القاهرة- دمياط" بشكل مفاجئ مما ادى الى وجود حالة من الذعر بين الركاب وتمت السيطرة علي الموقف .





اقرأ ايضا:





كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من العميد محمد الدماطي بتوقف قطار "القاهرة – دمياط " أمام قرية شبشير الحصة مركز طنطا.





كما انتقلت الشرطة والحماية المدنية لمكان البلاغ للوقوف علي آخر تطورات الحادث ومتابعة تداعيات الموقف .





وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا تعطل القطار بسبب انبعاث دخان كثيف من العربة الأولى، نتيجة ماس كهربائي، ولا يوجد إصابات.



