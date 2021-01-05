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فن

فنانون اشتكوا جفاء الوسط الفنى لهم .. آخرهم حورية فرغلى

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:01 م
الفنانة حورية فرغلى
الفنانة حورية فرغلى
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شروق حمدى
شهدت الساعات القليلة الماضية خروج الفنانة حورية فرغلى عبر وسائل الاعلام شاكية من اهمال الوسط الفنى لها 

وصرحت حورية فرغلى من خلال برنامج "مساء دى ام سى" قائلة :" لما ناس كتير من الوسط عرفت إني مش هشتغل في الفن لحين إجراء عملية في الأنف كله اختفى".

وتابعت حورية فرغلى :" محدش قدر شغلي في ساحرة الجنوب، وصعبان عليا نفسي أوي ومش عايزة حد يشوفني كده الا لما ارجع زي الأول وانا عندي 44 سنة"

حورية فرغلى لم تكن الفنانة الوحيدة التى اشتكت اهمال الوسط والفنى ، ولكن سبقها عددا كبير من الفنانين نستعرض ابرزهم فى السطور التالية .. 

الفنان عبدالرحمن أبو زهرة


خرج الفنان عبد الرحمن ابو زهرة شاكيًا من عدم تقديره فنيًا، وعدم اختياره لأدوار تناسب قيمته وتاريخه، مؤكدًا أنه لن يقبل بدور ضيف الشرف إذا عُرض عليه مرة أخرى، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة، بين أبناء الوسط الفني الذين حرصوا على دعمه.

الفنان يوسف شعبان 

اعلن الفنان يوسف شعبان اعتزاله، نظرا لما يلاقيه من عدم اهتمام من قِبل الجيل الحالي في الوسط الفني، لافتًا أن جيله استلم الراية من الجيل الذي سبقه، بينما الموجودون في الوقت الحالي لم يفعلوا ذلك.

يوسف تراجع عن القرار بعد ترشيحه للمشاركة في مسلسل “سيف الله”، والذي شعر معه أن مصر ستعود لعصر إنتاج الأعمال التليفزيونية التاريخية المهمة، والتي كانت رائدة فيها.

الفنان محمود الجندي

في 2017، أعلن الفنان الراحل محمود الجندي اعتزاله الفن نهائيًا، وقال في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”: “اتخذت هذا القرار بسبب عدم الاحترام الموجود في التعامل معنا، فالقرار ناتج عن مجموعة مواقف تعرضت لها، كان آخرها ما فعلته إحدى القنوات، التي لم تقدر مشواري ولم تهتم باستخدام اسمي في الدعاية لمسلسل رمضان كريم، الذي كان يُعرض على شاشتها، وتجاهلتني تماما

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