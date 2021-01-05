ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نتفليكس تعرض مسلسل كيد كوزميك

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:32 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد إبراهيم - سعيد فراج

عرضت قناة Netflix MENA بموقع "يوتيوب" المقدمة الرسمية لمسلسل الرسوم المتحركة "كيد كوزميك".


ووفقا لشبكة Netflix، تدور أحداث المسلسل حول فتى غريب الأطوار واسع الخيال يدعى "كيد"، في التاسعة من عمره. 


يعيش "كيد" مع جده المتحرر في بلدة قليلة السكان، ويعثر بالصدفة في حطام سفينة فضائية على 5 خواتم كونية تتمتع بقوى خارقة يتمكن من تنشيطها، ويرسل رسالة من مكان توجد به القطع الأثرية الأكثر قوة وطلبا في الكون. توشك الأرض أن تصبح ميدان حرب ومعركة ملحمية من أجل السلطة، ويمنح "كيد" بقية الخواتم للسكان المحليين الذين يصبحون شخصيات خيرة.


وعرضت "نتفليكس" حديثا مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي تدور أحداثه حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، ورحلة الشك الخاصة بشخصية "رفعت إسماعيل.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عمرو سلامة يروج لمسلسل "ما وراء الطبيعة"

أحمد أمين يشارك متابعيه اليوم الإعلامي لمسلسل ما وراء الطبيعة

هاشتاج #ما_وراء_الطبيعة يتصدر تويتر

بعد عرض أولى حلقاته.. ما وراء الطبيعة يواصل تصدر ترند جوجل

هند صبري تعلق على مسلسل ما وراء الطبيعة: رفعتم سقف التوقعات

لليوم الثالث.. مسلسل ما وراء الطبيعة يواصل تصدر جوجل

ترشيحاتنا

دراسة تنصح بتناول الزيتون لهذا السبب

حكم إعفاء اللحية في الإسلام والعلة فيها.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

أزمة جديدة بالزمالك.. أوباما يوقع عقود التجديد في البنك بعد شرط الفلوس أولا

أول تعليق من سعد سمير عقب العودة من الإصابة لمدة عام والمشاركة مع الأهلي

تحول جوهري.. مفكر سياسي: ما تقوم به الجزيرة والقنوات التركية مهين

محلل سياسي أمريكي يكشف تفاصيل قمة "مصالحة العلا"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القهوة تساعد فى إنقاص الوزن .. ولكن بشروط

دراسة تنصح بتناول الزيتون لهذا السبب

كيا KIA k900 فيس ليفت تظهر للمرة الأولى اليوم أثناء اختبارها.. صور