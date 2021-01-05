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أخبار العالم

رابطة العالم الإسلامي عن قمة العلا: إنجاز كبير يعزز وحدة الصف وتماسكه

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:51 م
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
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مـيــــس رضـــا
هنأت رابطة العالم الإسلامي، قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، بـ "اتفاق التضامن" الذي شهدته "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، ووصفته بأنه إنجاز كبير (خليجيًا وعربيًا وإسلاميًا)، مؤكدة أنه معزز لوحدة الصف وتماسكه ويلقي بظلاله الخيّرة على الجميع.

وتوجهت الرابطة باسم علماء الأمة الإسلامية المنضوين تحت مظلتها العالمية بأسمى آيات التهاني والتثمين العالي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده  الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولقادة دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق تلك الخطوة التاريخية، كما تقدمت بالشكر إلى كل من دعم هذا المنجز الأخوي الكبير.

جاء ذلك في بيان صدر هذا اليوم عن أمين عام رابطة العالم  الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ د. محمد بن عبد الكريم العيسى والذي دعا الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين  الشريفين وولي عهده وقادة دول مجلس التعاون خير الجزاء، وأن يوفق المسيرة الخليجية إلى ما تصبو إليه من ازدهار واطراد دائم في إطار لُحْمتها وأخوتها وتعاونها.

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