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بسبب الموجة الثانية لكورونا.. بريطانيا قد تلجأ لحجر منزلي صارم وطويل.. فيديو

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:01 ص
بريطانيا
بريطانيا
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محمود محسن
أذاعت فضائية "يورونيوز" عربية لقطات يظهر من خلالها استعداد البريطانيين لحجر منزلي صارم وطويل، على أمل أن يتم تلقيح حوالى 14 مليون شخص بحلول منتصف فبراير، باعتبار ذلك هو المخرج الوحيد من الأزمة الصحية.
وإزاء التفشي المتسارع للسلالة المتحوّرة من الفيروس والتي تتخطى نسب عدواها معدّل السلالة الأساسية من الوباء بما بين 50 و70 في المئة وفق الخبراء البريطانيين، وخطر بلوغ المستشفيات أقصى قدراتها الاستيعابية.

ومدّد رئيس الوزراء بوريس جونسون الإغلاق المفروض وشدّده وبات يشمل جميع أراضي إنجلترا، كما المدارس الابتدائية التي كانت مستثناة من قرار الإغلاق، كذلك فرضت السلطات الاسكتلندية إغلاقا شاملا حتى نهاية يناير على أقرب تقدير. 

ومع أكثر من 75 ألف وفاة، تعد بريطانيا إحدى أكثر الدول الأوروبية تسجيلا للوفيات بكوفيد-19، وفي الأسابيع الأخيرة تفاقم منحى الجائحة على أراضيها. وتتخطّى الحصيلة اليومية للإصابات 50 ألفا، وقد ناهزت الإثنين 59 ألفا.
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