جامعة بنها تتقدم 133 مركزا في تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عن تقدم الجامعة عالميا في تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية نسخة يناير 2021، حيث حققت الجامعة المركز 984 عالميًا بدلا من المركز 1117 بفارق 133 مركزا على المستوى الدولي مقارنةً بنسخة يوليو 2020 ، كما تقدمت الجامعة مركزا واحدا على المستوى المحلي في هذا الاصدار لتحتل الترتيب التاسع بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية.





من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الإنتاج الفكري للجامعة قد بلغ في هذا الاصدار 98235 استشهاد مقارنة بالإصدار السابق الذي بلغ 91478 استشهاد بزيادة قدرها 6757 استشهاد خلال ستة أشهر فقط.





واشار الجيزاوي الى ان تقدم جامعة بنها في هذا التصنيف يأتي نتيجة للدور الذي تبذله الجامعة في دعم البحث العلمي من خلال تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وشباب الباحثين لنشر أبحاثهم العلمية في مجلات مصنفة دوليا ذات معامل تأثير عالي.





وأوضح أن تصنيف ويبومتركس يعد من أهم التصنيفات الدولية ويعتمد على تقييم الجامعات العالمية من حيث مكانة البحث العلمي بها، كما يهدف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على شبكة الإنترنت، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح وقد ساعدت المجلات العلمية المحكمة التي تصدرها الجامعة وكلياتها على ذلك بجانب نشر الإنتاج الفكري في الدوريات العلمية المصنفة بقواعد البيانات العالمية.





كما يعتمد هذا التصنيف على الحسابات المعلنة لهيئة التدريس والباحثين على محرك البحث العلمي جوجل اسكولر ، وقد اعتمد التصنيف على حساب الاستشهادات المرجعية من خلال الحسابات المعلنة لـ 210 من هيئة التدريس التي تحمل اسم الجامعة بعد استبعاد أعلى 20 ملف شخصي من القائمة.





من ناحية اخري عقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها لقاء مع رؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالجامعة بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب.





وأكد " السعيد " على أن الجامعة حريصة على تقديم كافة الدعم للأنشطة الطلابية، بالإضافة للتصدي لكافة المشكلات التي تعوق الطلاب عن ممارسة أي نشاط طلابي مشيرا إلى أن الاتحادات الطلابية هي المدرسة الحقيقية للقيادات والكوادر الشبابية، باعتبارها نهر متجدد للقيادات الشابة ، ويتعلم فيها الطلاب الخدمة العامة والمسئولين عن نقل أفكار الطلاب لإدارة الكلية لذلك كانت الجامعة حريصة علي ان تكون كافة الكيانات الطلابية ممثلة داخل الاتحادات.