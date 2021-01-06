خبير: البيتكوين عملة افتراضية لا تخضع لرقابة

قال وليد حجاج خبير امن المعلومات، إن العملات التقليدية في كافة دول العالم تعتبر عملات ملموسة وتختضع إلى رقابة واقتصادات دول، موضحا أن البيتكوين تعتبر عملة افتراضية تحول شكل العملة التقليدي إلى ملف.





وأضاف وليد حجاج في حواره في برنامج " الستات ما يعرفوش يكدبوا " المذاع على قناة " cbc"، أن البتكوين من العملات الرقمية، وهي عبارة عن قطعة غامضة من التعليمات البرمجية، أو هي عملة لامركزية أي افتراضية أي أنها غير ملموسة، قام المبرمجين بصناعتها، والبدء في التعامل بها، وعن بداية البتكوين فعملة البيتكوين هي أول عملة رقمية ظهرت وهي محور حديث العالم اليوم أما بداية البتكوين فكان في عام 2007 في اليابان.





وتابع أن عملة البيتكوين لا بنك مركزي لها ولا يتحكم أحد في سعرها ولا ترتبط بالنقد الدولي".



