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حوادث

حبس مدير شركة لحجبه 50 إسطوانة أكسجين عن التداول بالأسواق

الخميس 07/يناير/2021 - 01:02 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس المديرالمسئول عن إحدى شركات العدد والادوات، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 50 إسطوانة غاز أكسجين وحجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر الرسمي وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها.

وكانت قد واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى التصدى لممارسات حجب المستلزمات الطبية وإسطوانات غاز الأكسجين لبيعها بأزيد من السعر المتداول ، حيث تمكن رجال مباحث التموين باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط 50 إسطوانة غاز أكسجين تم حجبهم عن التداول بغرض بيعها بغرض بيعهم فى السوق السوداء .

وكان العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا من مباحث التموين يفيد بجهود حملة أمنية تمت تحت اشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة والتي أسفرت عن ضبط 50 إسطوانة غاز أكسجين "فارغة" تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن إحدى شركات لتجارة العدد والأدوات "بدون ترخيص" . 

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