ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إغلاق محوري الضبعة و30 يونيو أمام السيارات بسبب الشبورة

الخميس 07/يناير/2021 - 03:28 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق محور الضبعة ومحور 30 يونيو بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية.

وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وبعثت الإدارة العامة للمرور برسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى .
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٨- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠- عند وجود اعطال او لا قدر الله حادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المرور تغلق محور 30 يونيو بسبب الشبورة وانعدام الرؤية

بسبب الشبورة .. إغلاق محور 30 يونيو في اتجاهين

تعرف على خريطة الطرق المغلقة بسبب الشبورة

المرور تغلق محور 26 يوليو بسبب الشبورة

منع سير السيارات على 3 طرق رئيسية في الإسماعيلية وبورسعيد بسبب الشبورة

بعد زوال الشبورة.. المرور تعيد فتح محور 30 يونيو أمام حركة السيارات

ترشيحاتنا

ترامب يصب الزيت على النار: تذكروا هذا اليوم إلى الأبد

نائب ترامب يُلمح إلى تحويل الرئيس الأمريكي للمحاكمة

إيه وجع القلب دا.. أحمد موسى ينفعل على الهواء.. فيديو

بدء جلسة الكونجرس الأمريكي للتصويت على فوز بايدن بالانتخابات

أول حالتي وفاة بين الأطفال بفيروس كورونا داخل مصر..عمرو عبد الحميد يعلق

فيديوجراف.. تفاصيل الحالة الصحية لـ عبلة الكحلاوي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب في زمن كورونا.. طبيب يطلب يد زميلته داخل مستشفى بملابس واقية كاملة.. شاهد

طريقة تحضير بيض بالطماطم والجبن

3 طرق طبيعية للتخلص من حروق اللسان