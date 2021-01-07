ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مازالوا يقدمون أرواحهم فداءً للوطن.. وفاة طبيب بالشرقية متأثرا بـ كورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 07:11 م
الدكتور محمد البهى
الدكتور محمد البهى
Advertisements
محمد العيسوى
شهدت محافظة الشرقية اليوم، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد من صفوف الجيش الأبيض، وهو الدكتور محمد البهى أخصائي النساء والتوليد.

وفى ذات السياق سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي المحافظة بعد معرفة خبر وفاة طبيب الإنسانية كما يلقبه الكثيرون، وذلك لما يقدمه من خدمات إنسانية عظيمة، ووقوفه بجانب الكثير من المواطنين.

وامتلأت مواقع صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك "، بالدعاء و التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وعلى جانب آخر قام وفد من ضباط الشرطة بمديرية أمن الشرقية وممثلي قطاع حقوق الإنسان بمركز أبو كبير بزيارة تفقدية لمنزل محمد مصطفى من ذوي الإعاقة، بالوحدة المحلية المشاعلة، ضحية واقعة التنمر بأبو كبير.

جاء ذلك لتقديم كافة سُبل الدعم المعنوي ودراسة الحالة لتحديد امكانية مساندتها وتلبية احتياجاتها وفقا لامكانيات الجمعية.

بداية الواقعة كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية من ضبط نجارين لاتهامهما في واقعة التنمر على شخص من ذوي القدرات الخاصة بقرية "الصورة" التابعة لدائرة المركز، وذلك بعد ساعات من تداول فيديو لهما، وتم إحالة المتهمين الي نيابة كفر صقر وجار تحرير محضر بالواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعثات القومي لحقوق الإنسان تتابع لانتخابات مجلس النواب بالقاهرة

القومي لحقوق الإنسان يتابع أعمال فرز انتخابات مجلس النواب

طبيب الإنسانية.. وفاة اخصائي جراحة عامة متأثرا بـ كورونا في الشرقية

ضبط نجارين بتهمة التنمر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية

وفد من مديرية الأمن وجمعية الإرادة لتحدي الإعاقة يزور ضحية التنمر بالشرقية.. شاهد

ترشيحاتنا

حارس عقار بدرجة عازف عود .. باهي صلاح أحد أعلام الدقي

دعاء لتحقيق الأمنيات المستحيلة بسرعة

لفظ خارج واتهامات بالإرهاب.. رسالة غريبة من محمود العسيلي | شاهد

صحة البحيرة توضح حقيقة نقص الأكسجين في مستشفى الصدر بدمنهور.. شاهد

11 ميزة يحصل عليها عضو مجلس النواب .. تعرف عليها

بعد أزمة أغنية شكرا.. رامي صبري يوجه رسالة لـ عمرو دياب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل السحلب البيتي مثل الكافيهات

طريقة عمل القرص بالجزر.. خطوة بخطوة

بدلًا من الكمامة.. زبون يرتدي خوذة رواد الفضاء خلال جولة بمركز تسوق