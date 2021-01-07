مازالوا يقدمون أرواحهم فداءً للوطن.. وفاة طبيب بالشرقية متأثرا بـ كورونا

شهدت محافظة الشرقية اليوم، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد من صفوف الجيش الأبيض، وهو الدكتور محمد البهى أخصائي النساء والتوليد.





وفى ذات السياق سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي المحافظة بعد معرفة خبر وفاة طبيب الإنسانية كما يلقبه الكثيرون، وذلك لما يقدمه من خدمات إنسانية عظيمة، ووقوفه بجانب الكثير من المواطنين.





وامتلأت مواقع صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك "، بالدعاء و التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.





وعلى جانب آخر قام وفد من ضباط الشرطة بمديرية أمن الشرقية وممثلي قطاع حقوق الإنسان بمركز أبو كبير بزيارة تفقدية لمنزل محمد مصطفى من ذوي الإعاقة، بالوحدة المحلية المشاعلة، ضحية واقعة التنمر بأبو كبير.





جاء ذلك لتقديم كافة سُبل الدعم المعنوي ودراسة الحالة لتحديد امكانية مساندتها وتلبية احتياجاتها وفقا لامكانيات الجمعية.





بداية الواقعة كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية من ضبط نجارين لاتهامهما في واقعة التنمر على شخص من ذوي القدرات الخاصة بقرية "الصورة" التابعة لدائرة المركز، وذلك بعد ساعات من تداول فيديو لهما، وتم إحالة المتهمين الي نيابة كفر صقر وجار تحرير محضر بالواقعة.