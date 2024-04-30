في ذكرى تحرير سيناء.. مجمع إعلام دمنهور ينظم ندوة بعنوان تاج العزة

نظم مجمع إعلام دمنهور مركز النيل و مركز الإعلام التابع لقطاع الإعلام الداخلى للهيئة العامة للاستعلامات ندوة بعنوان تاج العزة و الانتصار لملحمة الحرب والسلام بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بدمنهور بحضور اللواء يحيى اللقانى قائد سرية حرس الحدود وبطل من أبطال حرب أكتوبر المجيد و أحمد الألفى علم التاريخ المعاصر والحديث بكلية التربية جامعة دمنهور و شيماء حلمى مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة دمنهور .

حيث تناولت الندوة أهمية سيناء و مكانتها الدينية والتاريخية فهي مهد الأديان والحضارات وارض الانتصارات، فيجب علينا الحفاظ عليها والاهتمام بها، وتنميتها، واستثمار مواردها الطبيعية، ومعالمها السياحية: الدينية والطبيعية والعلاجية.

ومن بين الدروس المستفادة من تحرير أرض سيناء استلهام القدوة من رجال تحرير سيناء فكان هؤلاء وسيظلون قدوة للشباب المصرى نتعلم منهم التضحية والتصميم على تحرير الارض واستعادتها بكل الوسائل.

كما تناولت الندوة دور فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية في إقامة مشروعات داخل سيناء حيث تم تنفيذ ١٥٢ مشروع تنموى لخدمة أهالي سيناء وزيادة الإستثمار لدفع عجلة التنمية المستدامة على أرض سيناء الحبيبة.