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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معرض ملابس.. "دكان الفرحة" تفتح أبوابها لطلاب جامعة بنها

صدى البلد

ينظم صندوق تحيا مصر معرضًا للملابس الجديدة في جامعة بنها ضمن مبادرة دكان الفرحة، لرعاية طلبة الجامعات المصرية، وتوفير الملابس الجديدة لطلاب الجامعة المستحقين والأولى بالرعاية، لإتاحة الفرصة أمام أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة، لاختيار ما يناسبهم من المعرض، ويستمر المعرض على مدار ثلاث أيام على التوالي للطالبات والطلبة خلال الفترة من 30 أبريل الجاري وحتى 2 مايو، وافتتح المعرض بحضور الدكتور ناصر الجيزواى رئيس جامعة بنها، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويُجسّد المعرض قيم التكافل والتضامن، فمن خلال هذه المبادرة، يسعى الصندوق إلى تخفيف العبء المادي على كاهل أسر الطلاب المستحقين، ودعمهم في مسيرتهم التعليمية.

الجدير بالذكر، أن معرض "دكان الفرحة" في جامعة بنها يوفر 15 ألف قطعة من الملابس الجديدة والأحذية والإكسسوارات، لمن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية من خلال صندوق التكافل الطلابي بالجامعة، ليوفر المعرض فرصة اختيار لكل طالب وطالبة 5 قطع مختلفة بالإضافة إلى قطعة إكسسوار من بين المعروضات دون مقابل، وذلك إيمانًا بأهمية دور طلاب الجامعات في بناء مستقبل مصر المشرق، وتعزيز شعور الطلاب بالتقدير والدعم، وأن تُحفّزهم على المثابرة والسعي نحو تحقيق أهدافهم.


يأتي معرض دكان الفرحة ضمن سلسلة من المعارض التي تجوب محافظات الجمهورية طوال العام الدراسي، لتخدم قطاعًا عريضًا من طلاب الجامعات المصرية، والاختيار في أجواء ممتعة ومفعمة بالبهجة، حيث يوفر المعرض قطعًا متنوعة تناسب مختلف الأذواق والاحتياجات، وذلك حرصًا على توفير احتياجات الطلاب بكل دقة.


وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في أبريل عام ٢٠١٩ ، وتعمل بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث تتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار ٥ قطع تناسبه بحرية تامة، وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والإسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان، وأسيوط والمنيا فضلًا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، والمنيا وقنا، وشمال سيناء.

 

 

 

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