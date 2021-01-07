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رياضة

التعادل الايجابي يحسم نتيجة المصري والاتحاد

الخميس 07/يناير/2021 - 07:03 م
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري
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عمرو ابوبكر
انتهت احداث مباراة المصري البورسعيدي ومنافسه الاتحاد السكندري بالتعادل بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي اقيم على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل احمد رفعت هدف المصري الوحيد عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.

وفي شوط المباراة الثاني سجل محمود رزق لاعب الاتحاد هدف التعادل في الدقيقة ٧٨ من عمر المباراة ليدرك التعادل لفريقه. 

بدأ الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل يضم كلا من عماد السيد ، دايمون لوى و محمود رزق و مصطفى ابراهيم و السيد سالم، احمد نبيل مانجه و خالد الغندور و فوزى الحناوى وعمار حمدى، رزاق سيسيه و خالد قمر. 

بينما خاض المصرى المباراة بتشكيل يضم احمد مسعود عمر كمال و اسلام صلاح و فريد شوقى و سعيدو واحمد شديد و كريم العراقى وايزاى ايميكا و كزادى كسينجو واحمد رفعت و عمرو موسى.

وبهذا التعادل يتقاسم الفريقين نقطتا المباراة ويصبح الاتحاد في المركز الثامن برصيد ٨ نقاط، بينما يرتفع رصيد المصري الــ ١٠ نقاط ويحتل المركز الرابع متساوياََ مع الاهلي والزمالك. 
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