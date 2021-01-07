نيفين جامع: عجلة الإنتاج لم تتوقف نهائيًا خلال جائحة كورونا

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر تعاملت مع جائحة كورونا بكل قوة، وتم توفير جميع المستلزمات الطبية، وفى بعض الأحيان كنا نقوم بتقديم الدعم لبعض الدول العربية والأوربية.





وأضافت خلال حوارها ببرنامج " الصنايعية" المذاع على قناة النهار، أن جائحة كورونا تسببت فى غلق بعض الدولة، وتسريح بعض العمال، ولكن فى مصر لم تتوقف عجلة الإنتاج نهائيًا.





ولفتت إلى أن عام 2020 عام التحدي، وكنت اتمنى أن احقق إنجازات أكثر مما تحققت فى هذا العام الصعب.





وأشارت إلى أنها قامت بإصدار بعض القرارات منها منع تصدير بعض السلع لتلبية احتياجات السوق المحلي، وكشفت أنها كانت تجلس فى مكتبها لوقت طويل لتوفير جميع السلع للمصريين.





وأوضحت أنها حققت معادلة صعبة بين تلبية احتياجات السوق المحلى والوفاء بمتطلبات التصدير، وأن الإنتاج فى مصر لم يتوقف خلال أزمة فيروس كورونا وذلك بفضل التخطيط الجيد لإدارة الأزمة.





وتابعت: " تم مخاطبة المصانع من خلال اتحاد الصناعات، عن عمل ورديات كثيرة، وذلك للالتزام باجراءات التباعد و ولكى نكفى احتياجات المواطن المصري".





وكشف أن شهر رمضان من عام 2020 لم يشهد نقص فى أى سلعة نهائيًا سواء غذائية أو طبية، والدولة كانت مهتمة بالمواطن العادي.



