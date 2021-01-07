ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نيفين جامع: عجلة الإنتاج لم تتوقف نهائيًا خلال جائحة كورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 09:32 م
الدكتورة نيفين جامع
الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
Advertisements
البهي عمرو
قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر تعاملت مع جائحة كورونا بكل قوة، وتم توفير جميع المستلزمات الطبية، وفى بعض الأحيان كنا نقوم بتقديم الدعم لبعض الدول العربية والأوربية.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج " الصنايعية" المذاع على قناة النهار، أن جائحة كورونا تسببت فى غلق بعض الدولة، وتسريح بعض العمال، ولكن فى مصر لم تتوقف عجلة الإنتاج نهائيًا.

ولفتت إلى أن عام 2020 عام التحدي، وكنت اتمنى أن احقق إنجازات أكثر مما تحققت فى هذا العام الصعب.

وأشارت إلى أنها قامت بإصدار بعض القرارات منها منع تصدير بعض السلع لتلبية احتياجات السوق المحلي، وكشفت أنها كانت تجلس فى مكتبها لوقت طويل لتوفير جميع السلع للمصريين. 

وأوضحت أنها حققت معادلة صعبة بين تلبية احتياجات السوق المحلى والوفاء بمتطلبات التصدير، وأن الإنتاج فى مصر لم يتوقف خلال أزمة فيروس كورونا وذلك بفضل التخطيط الجيد لإدارة الأزمة.

وتابعت: " تم مخاطبة المصانع من خلال اتحاد الصناعات، عن عمل ورديات كثيرة، وذلك للالتزام باجراءات التباعد و ولكى نكفى احتياجات المواطن المصري".

وكشف أن شهر رمضان من عام 2020 لم يشهد نقص فى أى سلعة نهائيًا سواء غذائية أو طبية، والدولة كانت مهتمة بالمواطن العادي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سكودا مصر تتصدى لـ الأوفر برايس.. تحذير شديد اللهجة لموزعي سياراتها

بعد زيادة حالات كورونا بالموجة الثانية.. رجال الأعمال يطالبون بتفعيل مبادرة خليك فى مصنعك.. ويؤكدون: اتخاذ الإجراءات الاحترازية.. وتوقف المصانع ليس الحل ويضعف الاقتصاد

برلماني: توجيهات السيسي بتوفير مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية ضمانة لعدم حدوث أزمات

نيفين جامع: المؤشرات الدولية تعكس جهود الدولة لاحتواء تداعيات كورونا على الاقتصاد

صناعة البرلمان: الاستيراد دمر الصناعة المحلية.. والمصانع مهددة بالإغلاق

صناعة البرلمان: وقف استيراد السيراميك والبورسلين يحمي المنتج المحلي.. ويحافظ على حوالي مليون عامل.. وتؤكد: الاستيراد يدمر الصناعة الوطنية.. ويجب حماية الصناعة المصرية من التداعيات السلبية لـ كورونا

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات الدوري الممتاز اليوم: الزمالك في ضيافة المصري.. والأهلي يستضيف الإنتاج

قرار عاجل من التعليم بشأن إجراءات صرف التعويض التأميني لأعطال تابلت طلاب المرحلة الثانوية

مجانًا.. الصحة: 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا لهذه الفئة | صور

إغماء وفرحة.. تفاصيل جلسة براءة مودة الأدهم وحنين حسام

لحجبه للرؤية على كورنيش النيل.. إزالة سور نادي الزمالك النهري

عضويتهم في خطر| اِعرف مصير النواب الغائبين عن الجلسة الافتتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام طلعت مصطفى يعلن عن تحمله تكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لـ 2 مليون مواطن.. صور

مواصفات ET7 أكثر السيارات تطورا في العالم.. فيديو وصور

مشروب غير متوقع يزيل السموم من الجسم.. تعرف عليه