فرنسا تعلمت الدرس.. المعلمون تجنبوا تدريس موضوعات قد تغضب الطلاب المسلمين

وجد استطلاع جديد في فرنسا أن العديد من المعلمين يقومون بتقديم الدروس من خلال الرقابة الذاتية خوفًا من إغضاب الطلاب المسلمين، بعد الحوادث المتكررة، حيث أدى مقتل مدرس المدرسة سامويل باتي، العام الماضي إلى تجنب العديد من المعلمين الفرنسيين مناقشة القضايا التي قد تسيء إلى تلاميذهم المسلمين.





ووفقا لشبكة روسيا اليوم الروسية، أظهر استطلاع رأي أجري على هذا الموضوع، الشهر الماضي، أن ما يقرب من نصف معلمي المدارس الثانوية الفرنسية يتجنبون أو يقللون من مواضيع مثيرة للجدل بين الطلاب المسلمين مثل النشاط الجنسي وغيرها من القضايا العنصرية من أجل تجنب إثارة غضب وعداء طلابهم المسلمين.





يشير الاستطلاع ، الذي نُشر في صحيفة شارلي إيبدو هذا الأسبوع، إلى أن الرقابة الذاتية من قبل المعلمين ارتفعت بنسبة 13% منذ إجراء دراسة مماثلة قبل عامين، حيث يكشف الاستطلاع أيضًا أنه في المناطق التي يوجد بها عدد كبير من المهاجرين، ذكر سبعة من كل عشرة معلمين أنهم يقومون أحيانًا أو بانتظام بمراقبة أنفسهم.





العديد من مدرسي اللغة الإنجليزية كانوا حذرين من التحدث إلى تلاميذهم حول التطرف الجهادي والقيم البريطانية، حيث قال العديد من المعلمين إنهم وجدوا صعوبة في التعامل مع مثل هذه المناقشات ، وعندما حاولوا طرح أسئلة صعبة ، وجدوا أنهم لم يتلقوا سوى القليل من الدعم من رؤسائهم.





كما هو الحال في فرنسا ، ابتعدت العديد من المدارس البريطانية عن طرح الأسئلة الشائكة مع الطلاب المسلمين، حيث كشف تقرير صدر في أعقاب الاضطرابات السابقة أن بعض المعلمين في برادفورد تجنبوا تدريس الموضوعات التي من شأنها إغضاب تلاميذ المسلمين.