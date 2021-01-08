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أخبار البلد

البيطريين: لجنة انتخابات "القاهرة" و"الجيزة" تنتهى من تنقية كشوف الجمعية العمومية للفرعيتين

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:40 ص
صدى البلد
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محمد غالي
عقدت اللجنة العليا لانتخابات النقابتين الفرعيتين للأطباء البيطريين بالقاهرة والجيزة، تحت إشراف الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، اجتماعا لمتابعة الاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات المقرر لها 2 فبراير 2021، لضمان إجراء انتخابات نزيهة، فى أجواء تحافظ على سلامة المشاركين بالتصويت. 

وانعقد الاجتماع برئاسة الدكتور عبد العزيز الجوهرى رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات القاهرة والجيزة، وعضوية كل من: الدكتور أيمن حلمى، الدكتور الحسينى عوض، الدكتور محمد مبروك، الدكتور أحمد البندارى.

وقال الدكتور أحمد البندارى، المتحدث باسم اللجنة، إن الاجتماع قد أسفر عن عدة قرارات، أهمها: الإعداد للعملية الانتخابية 2 فبراير المقبل، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن الحفاظ على صحة الأطباء البيطريين خلال مشاركتهم بالتصويت فى الانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من مراجعة الكشوف النهائية للمرشحين على كافة مقاعد الفرعيتين واعتمادها، وذلك بعد فحص كل الملفات من خلال الجهات القانونية والقضائية.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت من مراجعة وتنقية كشوف أعضاء الجمعية العمومية بنقابتى القاهرة والجيزة، مؤكدا أن كافة عمليات التصويت ستتم تحت إشراف قضائي كامل، وحضور مستشارى هيئة النيابة الإدارية لضمان نزاهتها، موضحا أن اللجنة تُعد حاليا الاشتراطات الخاصة بالعملية الانتخابية وسيتم الإعلان عنها فور الإنتهاء منها.

وتهيب لجنة الانتخابات، كافة أعضاء الجمعية العمومية لنقابتى القاهرة والجيزة، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال المشاركة بالانتخابات.
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