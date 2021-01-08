طرح لحوم مراعي صحية سودانية بـ85 جنيها للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية..فيديو

قال محمد كمال، مسئول المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، على خلفية طرح 5000 رأس ماشية بسعر 85 جنيه للكيلو ، إن الوزارة تقوم بتشكيل لجنة طبية ، من خلال الشركة القابضة للسفر للسودان، واختيار أفضل المواشي، والكشف الأخر يتم بعد وصولها إلى مصر؛ للتأكد من سلامتها قبل دخولها للمجازر المصرية ، مؤكدا أنه لا يوجد أي حيوان يتم ذبحه إلا بعد التأكد من سلامته بنسبة 100 %.





وأضاف محمد كمال ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن ضخ اللحوم يتم بشكل كبير ، خلال المواسم والأعياد ، ليكون هناك استقرار في الأسعار ، مشيرا إلى أن اللحوم السودانية هي مراعي صحية ، وهي من أجود أنواع اللحوم في الوطن العربي .





وأشار "كمال " إلى أن اللحوم المستوردة ، في الفترة الأخيرة ، تكفي مصر لمدة شهر أو إثنين ، حسب الإستهلاك ، لافتا إلى أن استهلاك مصر من اللحوم يصل إلى 20 ألف رأس ماشية .





وأوضح "كمال" أن هناك اتجاه كبير ، لتخفيض أسعار السلع الأساسية ، مؤكدا أن المجمعات الاستهلاكية تبذل جهدا كبيرا ، في توفير السلع التي تتزايد سعرها في الأسواق العادية ، بأسعار مخفضة .





وتابع : المجمعات الاستهلاكية لكل المصريين ، ولا تحمل تكلفة عالية لأي شخص ، كما توفر المطهرات ، والكلور بسعر 5 جنيهات لـ اللتر الواحد .



