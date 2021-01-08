الأوقاف: الإتقان طاعة وعبادة إلى الله

قال أسامة فخري الجندي، مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف، إن العمل والإتقان في العمل من أعظم سمات الإنسانة، وأحد ركائز التقدم والنمو، مبدأ من مبادئ الحضارة منذ قديم الأزل.



وتابع "الجندي"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإتقان متواجد في القيم الإنسانية والحضارية والدينية، منوها إلى أن الإتقان في العمل له أكثر من معني وتعريف في المعاجم العربية.



وأضاف، أن الإتقان يتمثل في احكام وإتمام الشيء على وجه الدقة والضبط والجودة من أجل الابتكار والإبداع حتى نصل إلى التميز.



واسترسل: "الاتقان يعد طاعة وعبادة إلى الله، كما أنه يعد معاملة مع الله"، مشيرا إلى ضرورة احترام أخلاقيات وآداب المهنة من أجل الوصول إلى الاتقان والتميز.

