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مرأة

مناسبة للرجيم.. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:07 م
طريقة عمل كيكة الشوكولاته
طريقة عمل كيكة الشوكولاته مناسبة للرجيم
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آية التيجي
تعتبر طريقة عمل كيكة الشوكولاتة من الحلى الفرنسية اللذيذة، يمكن تقديم طريقة عمل كيكة الشوكولاته للرجيم بدون الخوف من زيادة الوزن، حيث تعتمد ان هذه الطريقة لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية ومختلفة بشكل كبير عن الوصفة التقليدية.

وقت التحضير: 20 دقيقة
وقت الطبخ: 45 دقيقة
تكفي لـ : 6 أشخاص 

وقدم الشيف سنان بطرس عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، طريقة عمل كيكة الشوكولاتة مناسبة لمن يتبعون حمية غذائية، وذلك لأنها منخفضة بالسعرات الحرارية، ويمكن تقديمها لعائلتك وأطفالك لكي تجعليهم يتناولون حلوى صحية ولذيذة ايضا، وهي ايضا احد الوصفات السهلة والبسيطة، وإليكم الوصفة بالتفصيل..


طريقة عمل كيكة الشوكولاتة للرجيم

مقادير طريقة عمل كيكة الشوكولاته للرجيم :

2 كوب دقيق
كوب سكر
5 ملاعق كبيرة كاكاو خام
ملعقة بايكينغ باودر
½1كوب زبادي لايت
⅓كوب زيت ذرة
2 ذلال بيض
فانيليا
رشة ملح

طريقة عمل كيكة الشوكولاته للرجيم 

1- ضعي الدقيق، السكر البودرة، زلال البيض والفانيليا في الخلاط الكهربائي واخفقي قليلًا ثم ضعي الكاكاو، اللبن، زيت الذرة ورشة الملح واخفقي حتى تتماسك المكونات.

2- احضري قالب وادهنيه بقليل من الزيت ورشيها بقليل من الدقيق وضعي الخليط.

3- ادخلي القالب في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج، ثم أخرجي كيكة الشوكولاتة لتبرد ثم قدميها في طبق التقديم .
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