في الخلاط.. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة.. فيديو

تعتبر طريقة عمل كيكة الشوكولاتة من أسهل الحلويات التي يمكن تقديمها لأفراد أسرتك، لذا قدمت الشيف نونا طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بأقل التكاليف، وبطريقة سهلة لتتمتعي انتي وعائلتك بمذاق الكيك الجاهز



وقت التحضير: 20 دقيقة

وقت الخبز: 40 دقيقة

تكفي لـ : 6 اشخاص





ويمكن تقديم الكيك مع الشاي أو الشاي بلبن او نسكافيه بين الوجبات أو على الفطور، حيث ان طريقة عمل كيكة الشوكولاتة سوف تنال إعجاب أطفالك و عائلتك بأكملها لما لها من مذاق شهي ومميزة للغاية، وإليكم الوصفة خطوة بخطوة بالتفصيل..





طريقة عمل كيكة الشوكولاتة





مقادير طريقة عمل كيكة الشوكولاتة :





4 بيضات

كوب زيت

كوب خل

كوب سكر

1/3 كوب كاكاو خام

2 كوب ونصف دقيق

باكو بيكنج بودر

رشة فانيليا





طريقة عمل كيكة الشوكولاتة





1- في الخلاط نضع البيض والحليب والزيت والسكر والفانيليا، ونخلطهم جيدًا.



2- ثم نضيفهم على خليط الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو الخام، ونخلطهم جيدًا.



3- ثم نضعهم في قالب مدهون بالزبدة والكاكاو الخام.



