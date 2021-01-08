60 دقيقة تعادل سلبي وهجوم كاسح لسيراميكا كليوباترا وسط تراجع للاعبي الأهلي

سيطر التعادل السلبي علي أحداث أول 60 دقيقة من مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي التي تجمع بينهما على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.





شهدت بداية الشوط الثاني إجراء بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أول تبديلات المباراة بخروج طاهر محمد طاهر ونزول محمود كهربا بديلا له.





وشهدت الدقيقة 48 هجمة للأهلي بعد كرة طويلة خلف دفاعات سيراميكا كليوباترا لكن أفشة يفشل في التعامل معها وتطول منه الى خارج الملعب.





وشهدت الدقيقة 50 هجمة خطيرة لسيراميكا بعد تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد محسن بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تخرج أعلى مرمى الشناوي إلى خارج الملعب.





وواصل سيراميكا هجومه الضاغط على الأهلي في الدقيقة 51 بعد كرة مقطوعة من أيمن أشرف وعرضية من شريف دابو داخل منطقة جزاء الأهلي تصدى لها الشناوي وشتتها حمدي فتحي بعد ذلك إلى وسط الملعب.





وشهدت الدقيقة 54 فرصة الهدف الأول لسيراميكا بعد تسديدة قوية من شادي حسين تصدي لها محمد الشناوي ببراعة ليحافظ علي نظافة شباكه.





53 وواصل لاعبو سيراميكا ضغطهم لينظموا هجمة خطيرة كادت أن تشكل خطورة على مرمى الأهلي لكن الدفاع يتصدى لها عن طريق بدر بانون.









وشهدت الدقيقة 58 هجمة مرتدة للأهلي فشل في استغلالها محمود كهربا الذي حاول تسديدها أرضية يتصدى لها عامر عامر وتخرج إلى ركنية للأهلي ليضيع هدف محقق للمارد الأحمر.









الشوط الأول

ووقف لاعبو الأهلي وسيراميكا كليوباترا دقيقة حدادا قبل انطلاق المباراة علي روح طه الطوخي شيخ مدربين الأهلي السابق بعدما توفي يوم الأربعاء الماضي، بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.





بدأت المباراة بمحاولة من الأهلي لاختراق دفاعات سيراميكا كليوباترا بحثا عن هدف مبكر في شباك الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز وفشل بواليا في التقدم في الدقيقة الرابعة بعدما مرت الكرة من أمام رأسه وتخرج الى خارج الملعب ضربة مرمى لصالح سيراميكا.





ورصدت عدسة المباراة لقطة طريفة، بطلها بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، وهو يحتسي الشاي، بحثا عن الدفء؛ نظرا لبرودة الجو في ملعب السويس، وذلك علي طريقة محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق، الذي اشتهر علي مواقع السوشيال ميديا بتناوله "الشاي باللبن".





واستعاد سيراميكا توازنه بشكل كبير وباغت الأهلي بهجمات عديدة كادت ان تشكل خطورة على مرمى الشناوي، لكن تسديدة شريف دابو في الدقيقة 6 جاءت أعلى المرمى وخرجت بعيدة إلى خارج الملعب.





وواصل سيراميكا هجومه علي مرمي الأهلي بعدما نظم هجمة في الدقيقة 9 من الجانب الأيسر أرسلها أحمد محسن وأخرجها محمد الشناوي بقبضة يده ثم شتتها معلول وأكمل تشتيتها حمدي فتحي الى وسط الملعب.





وانحصر بعدها الملعب في وسط الملعب بحثا من الفريقين عن المساحات الدفاعية لاستغلالها وسط حذر دفاعي كبير خوفا من تلقي هدف نبكر يربك حسابات الفريقين في الشوط الأول.





وشهدت الدقيقة 22 هجمة للأهلي بعد تمريرة من الشحات الى والتر بواليا لكن الحكم احتسب لمسة يد بعد ان سقط بواليا داخل منطقة الجزاء اصطدمت الكرة بيده.





وواصل الأهلي هجماته بعد تمريرة من الشحات إلى معلول في الدقيقة 29 لكن عرضية الأخير اصطدمت بدفاع سيراميكا الذي تصدى لها قبل أن تصل إلى والتر بواليا.





وشهدت الدقيقة 31 هجمة لسيراميكا بعد تسديدة قوية من شادي حسين تصدي لها ببراعة محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي.





وشهدت الدقيقة أخطر فرصة في اللقاء بعد تمريرة طويلة من عامر عامر وصلت خلف دفاعات الأهلي وكادت أن تتسبب في مشكلة لدفاع الأهلي بعد ان لحق بها شادي حسين من خلف ايمن اشرف لكن الشناوي تصدى لها بقبضة يده.





تشكيل الفريقين :





تشكيل الأهلي:



- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.

- خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - أكرم توفيق.

- خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا.





وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:





- حراسة المرمى: عامر عامر.

- خط الدفاع: أحمد محسن - خالد صبحي - طارق سامي - رجب بكار.

- خط الوسط: كوامي بونسو - محمود نبيل - محمد توني - محمد إبراهيم.

- خط الهجوم: شريف دابو - شادي حسين.