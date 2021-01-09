سيمبا التنزاني: نفضل مواجهة الأهلي عن الزمالك في أفريقيا

تحدث الومو إيريك نائب رئيس نادي سيمبا التنزاني عن قرعة دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنه يفضل مواجهة الأهلي عن الزمالك.





وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن تواجد الأهلي في المجموعة الأولى رفقة سيمبا التنزاني وفيتا كلوب والمريخ.





وقال إيريك في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "النهار": "القرعة قوية، بها أفضل 16 ناديا في إفريقيا، ولا يوجد فرصة لأي فريق أن يلعب مباراة سهلة".





وبسؤاله أيهما يفضل مواجهة الأهلي أم الزمالك؟، أجاب: "أفضل مواجهة الأهلي، حيث واجهناه من قبل، ولكي تكون أفضل لابد أن تفوز على الفريق الأفضل، وبالطبع الأهلي بطل إفريقيا".





هل تتابع الأهلي؟: "الفترة الأخيرة كنت في مصر وزرت الأهلي والزمالك، الأحمر فريق قوي وتعاقد مع موسيماني وهو مدرب جيد، والأهلي حاليًا أفضل من العامين السابقين".





وعن تعيين موسيماني، قال: "هو أحد المدربين المتميزين، وشيء مهم للغاية أن يتعاقد الأهلي مع مدرب داخل القارة، لأن هناك مدربين مميزين، وتعاقد الأندية مع لاعبين أو مدربين داخل القارة شيء جيد لتبادل الخبرات".





وبسؤاله عن الفارق بين الأهلي والزمالك، أجاب: "الناديان عظيمان، الأهلي خسرنا منه 5-صفر في القاهرة، ولكن فزنا بهدف عليه من قبل في ملعبنا وتأهلنا معه من دور المجموعات".





وأكمل: "والزمالك نادي كبير فاز ببطولة إفريقيا 2002 وواجه سيمبا في السوبر الإفريقي واستطعنا الفوز عليه".





وبشأن رحيل المدير الفني لسيمبا، أوضح: "لم نقيله، هو من رحل بسبب ظروف شخصية خاصة بأسرته، والمدرب المساعد سيكون مديرًا فنيًا بشكل مؤقت".



