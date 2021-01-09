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رياضة

دورى الدرجة الثانية الألمانى.. عمر مرموش يسجل هدفا في ظهوره الأول مع سانت بولى

السبت 09/يناير/2021 - 04:52 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
قاد المحترف المصري عمر مرموش فريقه سانت بولى للتعادل امام هولستين كيل بنتيجة هدف لكل منهما . 

سجل عمر مرموش هدف فريقه في الدقيقة 52 وتعادل فريق هولستين في الدقيقة 62 . 

وخرج مرموش ونزل بدلا منه ماكسيميليات في الدقيقة 80 من عمر اللقاء 

وكان مرموش قد خرج علي سبيل الاعارة لنادي سانت بولى - أحمد اندية دورى القسم الثاني الالماني - خلال الانتقالات الشتوية قادما من نادي فولفسبورج الالماني . 

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سانت بولي للنقطة العاشرة في المركز الـ17 " قبل الأخير" ، بينما ارتفع رصيد هولستين كيل للنقطة الـ29 في المركز الثاني " الوصيف" خلف هامبورج.
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