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مرأة

10 يناير .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك

الأحد 10/يناير/2021 - 06:01 ص
توقعات الابراج
توقعات الابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وإليك حظك اليوم، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

هذه الأيام هى أيام برج الجدى وهذا البرج من أكثر الأبراج التى تهتم بنفسها والتى لها إرادة قوية، وفي علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 9 يناير فإن ذلك يعني أنك شديد الاعتداد بنفسك.. لديك إرادة قوية وروح قتالية، ولديك أيضا إصرار على إثبات نفسك وتأكيد ذاتك، فقط عليك أن تتحكم في عنادك وفي تركيزك على ذاتك.


شخصية اليوم فى علم الأرقام

 إذا كنت مولودا في يوم 10 يناير فإن ذلك يعني أن لديك شخصية جذابة وتتمتع بموهبة تنظيمية في نفس الوقت تميل للازدواجية مما يجعلك مذبذبا في خياراتك.. أنت أيضا عاطفي رغم إخفائك لمشاعرك.. فقط عليك أن تتجنب العناد.

نصيحة

 عام ٢٠٢١ مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.
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