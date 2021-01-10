محمد علي رزق ينعى هادى الجيار

كانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، قد أعلنت وفاة الفنان هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز 71 عاما متأثرا بفيروس "كورونا".





يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار هو مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.



