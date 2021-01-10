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فن

محمد علي رزق ينعى هادى الجيار

الأحد 10/يناير/2021 - 08:15 م
صدى البلد
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سيد احمد
نعى الفنان محمد علي رزق، الفنان هادي الجيار الذي توفي صباح اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال نشره صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وعلق محمد علي رزق على الصورة قائلا "الفنان الكبير هادي الجيار في ذمة الله.. نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة".

كانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، قد أعلنت وفاة الفنان هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز 71 عاما متأثرا بفيروس "كورونا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار هو مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير. 

كان الفنان هادى الجيار قد انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.
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