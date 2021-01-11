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توك شو

شريف منير: نعيش الآن سيناريوهات إلهية.. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:58 ص
شريف منير
شريف منير
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إبراهيم القادري
قال الفنان شريف منير، ان الكمامة هي السلاح الأول واهم شىء، بجانب عدم النزول إلى الشارع دون أسباب، مؤكدا أن الوسط الفني فقد العديد من الشخصيات الغالية خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.

وأضاف شريف منير خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الاولي المصرية ، أن الفنان هادي الجيار خسارة كبيرة جدا للوسط الفني، قائلا: اشتركت معه في عملين وكانا ناجحين جدا واسمه كان هادي وهو شخصية هادئة بالفعل.

وأوضح شريف منير ، أن الفنان هادي الجيار كان هادئا جدا ولا يشتكي من اى شىء كما انه كان محترم جدا في جميع تعاملاته مع الجميع.

وتابع: هناك بعض السيناريوهات الإلهية ربنا ساعات بيعمل حاجة إحنا منتوقعهاش تلاقي الموضوع انتهى وخلص.

ونصح باتباع جميع الإجراءات الاحترازية بالاضافة الي لعب الرياضة وأكل الفواكه.
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