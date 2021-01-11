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فن

هتفضل باقى بأعمالك.. روجينا تنعى هادي الجيار

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:40 ص
روجينا
روجينا
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مصطفى كرم
نعت الفنانة روجينا، الفنان هادي الجيار الذي توفي امس الأحد متاثىا بفيروس كورونا المستجد. 


ونشرت روجينا صورة للراحل وعلقت قائلة "البقاء لله الفنان والاخ والصديق والفنان المبدع هادى الجيار فى ذمة الله شرفت انى اشتغلت معك اتعلمت منك كتير اوى اهمها الصبر على الموهبة". 

وتابعت "اول واحد كان دايما بيكلمنى فى كل نجاح وكنت تبقى فرحان بيا كانة نجاحك انت فراقك صعب لكن هتفضل باقى باعمالك وعطائك وبكل الحب اللى كان فى قلبك لكل الناس ربنا يصبر قلبك ياايمان انتى والبنات ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة". 


وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، أعلنت وفاة الفنان هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد عن عمر يناهز 71 عاما متأثرا بفيروس "كورونا".


يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار هو مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير. 



وكان الفنان هادى الجيار قد انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.



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