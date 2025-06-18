بنها ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى مصر وتقدم عالمي بالتصنيف الأمريكي US news

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها تقدم جامعة بنها 23 مركزا دوليا، وفقا لتصنيف «يو اس نيوز الأمريكي 2025-2026» مشيراً إلى أن جامعة بنها احتلت الترتيب 550 عالمياً، لتحافظ على وجودها ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة مصنفة دوليا، كما احتلت الترتيب 18 افريقيا والترتيب العاشر على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.



وأشار الجيزاوي إلى أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية يأتي في إطار سياسة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية، وان جامعة بنها خطت خطوات واسعة وجادة نحو الجودة والتميز للتواجد في التصنيفات العالمية في مراتب متقدمة وذلك بالاهتمام بالبحث العلمي الذي يعد أحد الركائز الأساسية في عمل الجامعات وتطويرها.

وأضاف الجيزاوي أن جامعة بنها انضمت لقائمة أفضل الجامعات المصنفة دوليا في 10 مجالات، من بينهم مجال الرياضيات والذي تظهر الجامعة به لاول مره، فقد جاءت ضمن أفضل 100 جامعة في هذا المجال حيث جاءت بالمركز 98 عالميا، وبالمركز 330 بمجال علوم الزراعة.

وأشارت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث انه ظهرت الجامعة ايضا بمجال الهندسة فجاءت بالمركز 492 عالميا، وفي مجال الكيمياء حيث احتلت المركز 803 عالميا، وبالمركز 299 في مجال الطاقة والـوقود، والمركز 323 بمجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وبالمركز 369 في مجال علوم الحاسب، كما جاءت بالمركز 256 في علم النبات والحيوان، و543 بمجال علم المواد، والمركز 645 بمجال الفيزياء.

كما اشارت إلى ان تصنيف يو اس نيوز الأمريكي يعتمد على 13 مؤشر تقيس أداء البحوث الأكاديمية وسمعتها العالمية والإقليمية وقد صنف هذا العام 2,165 جامعة من اكتر من 90 دولة حول العالم.

ومن ضمن مؤشرات التصنيف السمعة العالمية والمحلية للبحث العلمي للجامعة والبحوث المنشورة بالمجلات العلمية المصنفة عالمياً والكتب المنشورة بدور النشر العالمية والمؤتمرات الدولية وعدد الاستشهادات المرجعية والتعاون الدولي وغيرها من المؤشرات التي تقيس جودة مخرجات البحث العلمي.

وتوجه جامعة بنها التهنئة لجميع منسوبيها متمنياً المزيد من التقدم في التصنيفات العالمية المختلفة التي تستهدفها الجامعة.