ترامب يشكر الرئيس السيسي: شكرا على قيادتكم الحكيمة .. ويعرض الوساطة في أزمة سد إثيوبيا
رمز واحد يكشف هاتفك بالكامل.. كيف يستغل المحتالون USSD لسرقة أموالك؟
رسالة شكر من ترامب للرئيس السيسي لقيادته الناجحة للوساطة بين إسرائيل وحماس
وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر
بركلتي جزاء.. جيرونا يهزم إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
عمرو أديب عن خطاب ترامب للرئيس السيسي: من أهم رسائل الزعيمين
لوريان يسحق موناكو بثلاثية ويواصل عروضه القوية في الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان يكتسح ليل بثلاثية ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا
اتصالان في 48 ساعة .. ترامب ونتنياهو يبحثان قرارا مصيريا تجاه إيران
محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا
عمرو أديب : فيه وزير معمول له حفلة عشان ماشي من الحكومة
اتفاق أوكراني روسي لوقف إطلاق النار بمحيط محطة زابوريجيا
محافظات

محافظة الإسكندرية تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أن مديرية التربية والتعليم أنهت كافة الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2025 / 2026، والتي تبدأ يوم السبت الموافق 17 يناير وتستمر حتى الخميس الموافق 22 يناير 2026.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ (114257) طالبًا يؤدون الامتحانات داخل (333) لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية التسع، تشمل (لجان للتعليم المهني، و(3) لجان للصم وضعاف السمع، ولجنتين للمكفوفين، بمشاركة (18008) من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وأفراد الأمن والمعاونين والعمال.

وشدد محافظ الإسكندرية على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة، مؤكدًا ضرورة تعقيم المدارس، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، واستخدام أجهزة الكشف الحراري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ظهور أي أعراض مرضية حفاظًا على سلامة الطلاب، موجّهًا كافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمرافق العامة بالتعاون الكامل مع تعليم الإسكندرية.

كما كلّف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ورفع المخلفات أولًا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت، بما يضمن تهيئة مناخ مناسب لأداء الامتحانات.

ومن جانبه؛ عقد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم اجتماعًا موسعًا ضم قيادات المديرية، ومديري الإدارات التعليمية، ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية، وكافة الجهات المعنية، حيث أعلن عن تركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان، واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الأجهزة الذكية من خلال رؤساء اللجان، مؤكداً على الالتزام الكامل بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتطبيق التدابير الوقائية، مع توفير الأثاث اللازم بكافة اللجان.

وأشار إلى الدور المحوري للموجه المقيم في متابعة فتح وغلق الكنترولات، وفتح مظاريف الأسئلة، ووضوح الورقة الامتحانية، وانتظام اللجان، وكفاية الملاحظين، وتأمين المدرسة، وسرعة التواصل مع غرف العمليات حال وجود أي طارئ، مشدد على الدقة في أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، مؤكدًا أن أسئلة الامتحانات يجب أن تكون بعيدة تمامًا عن أي إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية قد تُحدث بلبلة أو قلقًا للرأي العام.

وفي سياق متصل؛ أوضح مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري عند الضرورة، مع التشديد على التصدي الحاسم لمحاولات الغش وتطبيق اللوائح المنظمة، والالتزام بحضور جميع العاملين قبل بدء اللجان بوقت كافي.

وأكد على الالتزام اليومي بتعقيم لجان النظام والمراقبة، وتنظيم دخول وانصراف الأعضاء، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقر لجان النظام والمراقبة.

الاسكندرية محافظة الإسكندرية مديرية التربية والتعليم الشهادة الاعدادية أحمد خالد حسن

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. كن جريئًا

برج الثور| حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. لا تتمسّك برأيك لمجرد العناد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. فكّر قبل أن تتكلم

