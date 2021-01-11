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ثقافة

وزيرة الثقافة: مسارح متنقلة تجوب المدن والقرى لنشر التنوير وترسيخ الهوية

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:03 م
صدى البلد
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طارق موسى


التقت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية لبحث سبل تكثيف الانشطة الفكرية والابداعية في المحافظة خلال الفترة المقبلة وذلك بحضور الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .

قالت عبد الدايم ان نشاط الثقافة فى مختلف ارجاء مصر يعمل على نشر التنوير وترسيخ الهوية ، واشارت الى الدور الهام للابداع فى تطوير المجتمع وبناء الانسان. 

 واضافت انه خلال اللقاء تمت مناقشة عدد من الاساليب الفاعلة لنشر التنوير وتحقيق مبدأ العدالة الثقافة إلى جانب تنفيذ استراتيجية لاكتشاف الموهوبين والنابغين من ابناء المحافظة في كافة المجالات الفنية والأدبية اضافة الى استغلال الحدائق والمساحات المفتوحة المتاحة في مختلف قري ومدن المحافظة لتقديم فعاليات ابداعية متنوعة من خلال مشروع المسارح المتنقلة الذى تطلقه وزارة الثقافة فى الفترة القادمة ، وتوجهت بالشكر لمحافظ الاسماعيلية على دعم الانشطة الابداعية بالمحافظة .
 
 من جانبه ثمن محافظ الاسماعيلية جهود الثقافة فى المحافظة واكد مساندة الحركة الفكرية والفنية ايمانا بدور القوة الناعمة فى تحقيق التنمية الشاملة .
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