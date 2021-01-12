ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مطاردة الساحرات.. ترامب يعلق على التحرك لعزله: لا أريد عنفا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:48 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
شيماء مصطفى
وصف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، التحرك في مجلس النواب لعزله بأنه سخيف للغاية، وأشبه بمطاردة الساحرات.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء، إن إجراءات الإقالة من منصبه تثير الغضب الكبير، وتعد أكبر تصيد في تاريخ السياسة، لكنه لا يريد العنف.

وجاءت كلمة ترامب أثناء مغادرته  إلى ألامو بولاية تكساس الأمريكية، حيث يخطط للقيام بجولة في جزء من الجدار الحدودي الذي شيد خلال فترة ولايته.

ووصف ترامب الجهود التي يبذلها أعضاء مجلس النواب لعزله للمرة الثانية بـ"مطاردة الساحرات".

وستكون الزيارة أول حدث عام له منذ اقتحام عدد من أنصاره مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

ويمكن أن يصوت مجلس النواب على مساءلة ترامب في أقرب وقت " غدا الأربعاء"، خاصة بعد أن كشف أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون عن موادهم لعزل ترامب بسبب دوره في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول، والتي أجبرت المشرعين على الاختباء في مناطق آمنة وكلفت في النهاية حياة خمسة أشخاص على الأقل.

وقرر مجلس النواب الأمريكي تأجيل جلسة مناقشة عزل ترامب من منصبه، مع منح نائبه مايك بنس مهلة لمدة 24 ساعة للرد على عزل ترامب من منصبه، بواسطة المادة 25. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أعضاء بالكونجرس يستعدون لعزل ترامب من منصبه

الديمقراطيون يبدأون في التحرك لعزل ترامب.. تفاصيل

مرة أخرى .. الديمقراطيون يتحركون لعزل ترامب.. وإلهان عمر تضع اللمسات الأخيرة لمواد الإقالة

خطر كبير على أمريكا .. نانسي بيلوسي تدعو "بنس" إلى عزل ترامب

بعد اقتحام الكونجرس.. تحرك ديمقراطي لعزل ترامب قبل 20 يناير

رسميًا.. مجلس النواب الأمريكي يبدأ إجراءات عزل ترامب عن منصبه

ترشيحاتنا

«ذي يزن بن هيثم».. أول ولي عهد في تاريخ سلطنة عمان

أبو العينين يدلي بصوته لانتخاب رئيس مجلس النواب.. فيديو

معاقبة عبدالحفيظ و بيراميدز.. 4 قرارات جديدة من لجنة الانضباط بالجبلاية

هل يجوز استخدام جوزة الطيب في طهي الطعام؟

مجانًا.. الصحة: 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا لهذه الفئة | صور

خاص.. كواليس تجميد ليفربول مفاوضات تمديد عقد محمد صلاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر كيرلي.. ناهد السباعي تنشر صورة جديدة بإطلالة رياضية

كيا سورينتو 2021 تحصد جائزة أفضل SUV في بريطانيا .. صور

في دقيقة واحدة.. حيلة بسيطة للتخلص من الأرق