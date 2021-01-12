مطاردة الساحرات.. ترامب يعلق على التحرك لعزله: لا أريد عنفا

وصف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، التحرك في مجلس النواب لعزله بأنه سخيف للغاية، وأشبه بمطاردة الساحرات.





وقال ترامب في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء، إن إجراءات الإقالة من منصبه تثير الغضب الكبير، وتعد أكبر تصيد في تاريخ السياسة، لكنه لا يريد العنف.





وجاءت كلمة ترامب أثناء مغادرته إلى ألامو بولاية تكساس الأمريكية، حيث يخطط للقيام بجولة في جزء من الجدار الحدودي الذي شيد خلال فترة ولايته.





ووصف ترامب الجهود التي يبذلها أعضاء مجلس النواب لعزله للمرة الثانية بـ"مطاردة الساحرات".





وستكون الزيارة أول حدث عام له منذ اقتحام عدد من أنصاره مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.





ويمكن أن يصوت مجلس النواب على مساءلة ترامب في أقرب وقت " غدا الأربعاء"، خاصة بعد أن كشف أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون عن موادهم لعزل ترامب بسبب دوره في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول، والتي أجبرت المشرعين على الاختباء في مناطق آمنة وكلفت في النهاية حياة خمسة أشخاص على الأقل.





وقرر مجلس النواب الأمريكي تأجيل جلسة مناقشة عزل ترامب من منصبه، مع منح نائبه مايك بنس مهلة لمدة 24 ساعة للرد على عزل ترامب من منصبه، بواسطة المادة 25.



