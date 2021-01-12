ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة تعلن تعليمات مهمة للمصابين بفيروس كورونا فى العزل المنزلي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:51 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة، عن اطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي للمصابي بفيروس كورونا المستجد

وأوضحت الوزارة، عده تعليمات منها إذا كنت مصابا بفيروس كورونا، احرص على الآتي:-


 أن تكون الأسطح المشتركة مثل مقابض الأبواب - التليفون الأرضي - الطاولات - الكمبيوتر - الحمام نظيفة ومطهرة دائما لمنع انتقال العدوي للأخرين.

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج  312 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 119212 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 961 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس،  ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 52 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 150753 حالة من ضمنهم 119212 حالة تم شفاؤها، و 8249 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة تعلن الطريقة الصحيحة لـ تنظيف الكمامة القماش

التدخين سبب رئيسي.. الصحة تعلن معلومات مهمة عن مرض الالتهاب الرئوي

أحمد موسى: عائلات وأسر مصرية كاملة مصابة بفيروس كورونا.. فيديو

مستشار الرئيس السيسي يفجر مفاجأة عن حالات مصابي كورونا بمصر

الصحة تعلن طرق دعم المصابين بفيروس كورونا

مستشارة مكافحة العدوى: مصر دخلت في الموجة الثانية لفيرس كورونا

ترشيحاتنا

محمد قمصان مدعي محاربة السرطان يعاني السيكوباتية أو الحرامان العاطفي.. طبيب يحلل

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 14 ساعة.. اعرف الأماكن

مصرع عروسين صعقا بسبب سخان كهربائي في ثالث أيام زواجهما بالمحلة الكبرى

الرئيس اللبناني متورط.. مستشار الحريري يكشف تفاصيل جديدة بشأن فيديو عون المسرب

فوق الركبة.. مى عمر تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

خالد علي المنسق العام لـ صن داونز: سيرينو سيرحل بشرط.. موسيماني يجهز مفاجأة للجماهير.. وهذا موقفي من العمل في الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 فوائد لـ خل التفاح.. البشرة والدوالى الأبرز

شاهد.. تصميم تخيلى جديد لـ هيونداي سانتا كروز 2021

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب