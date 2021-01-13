كما انفرد صدى البلد .. بديل بواليا يصل إلى القاهرة تمهيدا لانتقاله للجونة





وكان إدريس موبومبو مهاجم نادي نكانا الزامبي أعلن عبر صدى البلد توصله لاتفاق نهائي مع نادي الجونة للانضمام إلى النادي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وقال موبومبو في تصريحات خاصة لصدى البلد : " اقتربت من الرحيل عن نادي نكانا الزامبي والاتجاه إلى مصر ".





وأضاف: "لقد توصلت لاتفاق مع نادي الجونة من أجل الانتقال إليه في فترة الانتقالات الجارية ".





وأرسل اللاعب فيديو لصدى البلد يودع به جماهير نادي نكانا الزامبي قائلًا : " أنا ممتن لكوني جزءا من هذا النادي العظيم ".



