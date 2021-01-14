سلاح المظلات: القفز الحر هو عملية نقل الفرد لـ الهدف المحدد

قال العقيد إبراهيم أبو الوفا بسلاح المظلات، إن هناك تدريبات تكتيكية كثيرة تتم للجنود بسلاح المظلات، موضحًا أن هناك أهدافا تكون داخل ساحة التدريب يتم العمل عليها.





وأضاف خلال لقاء ببرنامج " مصر تستطيع" المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامي أحمد فايق، أن القفز الحر عبارة عن عملية نقل فرد القوات الخاصة لـ الهدف المحدد.





ولفت إلى أن هناك أنواعا للقفز الحر هي: " قفز من ارتفاعات عالية وهذا من القفز العسكري و والفتح المنخفض، والفتح العالى و القفز العالى تتم بعد استخدام المظلة للوصول لـ الهدف و القفز، والقفز بالمظلة المزدوجة".





وأشار إلى أن الفرد خلال القفز الحر من الممكن أن يحمل معدات تصل لـ 70 كيلو، وهناك نوع من المظلات تحمل مع الجندى معدات لـ 150 كيلو".





وأوضح أن هذا الضغط يحتاج لـ لياقة بدنية عالية جدًا، و المقاتل يجب أن يكون لديه احترافية و الغداء العالى لتحقيق الهدف.





وتابع أن القفز وسيلة لتنفيذ عملية أخري، فالقفز عملية أولى.