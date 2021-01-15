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طوارئ مستشفيات الغربية .. فرق مدربة للكشف على حالات العزل الصحي المنزلي للوقاية من كورونا ..ووكيل الصحة يشكل لجنة لمتابعة تانك الأكسجين ورفع الاستعدادات والتأهب لتأمين المواطنين ..صور

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:31 ص
صدى البلد
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احمد علي
- تخصيص 70 من فريق العزل الصحي للكشف حالات عزل كورونا 
- وكيل الصحة بالغربية يتفقد المستشفيات العامة لمتابعة حالات عزل صحي
- زيادة القدرة الاستيعابية لأقسام العزل وتدريب الأطباء
 
أعلنت مديرية الصحة بطنطا بمحافظة الغربية عن  إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا المستجد "

وجاء ذلك تحت شعار 100 مليون صحة وإنه وفقا لتصنيف الحالات وبروتوكولات العلاج المحددة من قبل وزارة الصحة، لمواجهة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 وأشار الدكتور عبد الناصر حميدة أن  وكيل وزارة الصحة فهناك حالات بسيطة ومتوسطة وشديدة، لافتا إلى أن الحالات البسيطة تحال إلى العزل المنزلي، بعد أن تحصل من المستشفى على بروتوكول العلاج، ويتم تسجيل بيانتهم وترسل إلى الإدارات الصحية ومديريات الشؤون الصحية والوزارة، حتى يتم متابعتهم بشكل دائم، من خلال فرق العزل المنزلي

وأوضحت الدكتورة نشوي مازن مدير إدارة الرعاية الأساسية  أنه تم تخصيص 42 فريق للمتابعة التليفونية للحالات البسيطة ، و 28 فريق متابعات منزلية للحالات الأكثر خطورة ، بإجمالي 70 فريق على مستوى المحافظة ، مزودين بأجهزة تابلت لتسجيل البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني ، و أجهزة قياس الاكسجين و أجهزة قياس درجة الحرارة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية للفيروس طبقا لبروتوكولات مكافحة العدوى، وإحالة الحالات التي تستدعى الحجز الى المستشفيات المخصصة لذلك على مستوى المحافظة.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالفرار شفاء وخروج عدد 32 حالة  من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات الغربية  بعد تلقيهم العلاج اللازم والدعم النفسي الكامل وبعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم مؤكدا على استقرار معظم حالات المصابة بفيروس كورونا المستجد فى المستشفيات.

كما أشاد بالجهود التي بذلها الأطباء وفرق التمريض في تطبيق البروتوكول العلاجي ورعاية المرضى، والذي ساهم بشكل كبير فى تحجيم انتشار الفيروس وزيادة نسب الشفاء بين المصابين.
من ناحية اخري كلف وكيل وزارة الصحة بالغربية "حميده" في تعليماته الي الدكتور هشام شيحة مدير المستشفيات العامة بالتنسيق الكامل مع الدكتورة هيام أبوحمر مديرة الطب العلاجي لتشكيل لجان للإشراف علي عمليات توريد تانكات الأكسجين بالمستشفيات وحصر الكميات المستحقة حفاظا على حياة مرضى العنايات الفائقة والمتوسطة وأقسام العزل من مصابي فيروس كورونا اللعين . 

كما شدد وكيل وزاره الصحة في توجيهاته الي مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة بالضرورة حصر أعداد المصابين وكميات الأكسجين الموردة داخل التانكات الرئيسية حفاظا علي الصالح العام خلال فتره ازمه جائحه كورونا .
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