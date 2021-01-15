ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أسهل طريقة لشحن رصيد عداد الكهرباء من خلال المحمول.. اعرف التفاصيل

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:15 ص
صدى البلد
Advertisements
وفاء نور الدين
استعرض جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلكك،أسهل طريقة لشحن رصيد العداد مسبوق الدفع من خلال الهاتف المحمول بتقنية Nfc  والتى تعتمد على خصم رصيد من الكروت البنكية "الفيزا" أو المحافظ الالكترونية وهى على النحو التالي:- 
 
1- يجب التأكد من أن موبايلك يدعم خاصية Nfc، هو تغيير الكارت واستبداله بكارت NFC من شركة توزيع الكهرباء التابع لها.
  
2- أنواع الأبليكيشن الموجودة في السوق والتى من خلالها يتم الشحن من خلال الموبايل.
       1ـــ shal gtpay  
      2ـــ my fawry 
      3ــ كهرباء خالص
 
3- إذا كان عداد الكهرباء  جلوبال سيتم استخدام  ابليكشن sahl gtpay  و my fawry, وكهرباء خالص يتم استخدامها لباقى أنواع العدادات مسبوقة الدفع.
 
4- بعد تحميل التطبيق يجب اتباع الخطوات التالية:-
1ــ فتح الابليكيشن وتسجيل البيانات الخاصة بك.
2ــ قم بتحديد اختيارك postpaid   or   prepaid واسم الشركة التابع لها.
 
3ــ في حالة اختيار prepaid سيظهر لك "لو عايز تشحن" قم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات.
 
4- حدد المبلغ المطلوب للشحن.
 
5- اختار الدفع عبر الفيزا.
 
6-ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا.
 
7- وبعدها قم بوضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة ثم وضع الكارت بالعداد.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

33 مليار جنيه استثمارات القابضة للكهرباء وشركاتها خلال 2019/2020

قبل الغرامة.. أسباب ظهور لمبة التلاعب على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

بين المعاش ونسبة التحصيل.. مصير رؤساء شركات توزيع الكهرباء

حصاد الكهرباء 2020.. استمرار تطوير شبكتى النقل والتوزيع.. منصة إلكترونية لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين.. شحن العدادات بالموبايل.. إجمالى الطاقة المباعة 181 مليار ك. و. س

ترشيحاتنا

مدحت شلبي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وإنبي

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-1-2021

في عيد ميلاد نورهان .. تعرف على عمرها وسبب ابتعادها عن التمثيل لفترة

بطول 2 متر .. سيدة تعثر على ثعبان يتدلى من سقف الحمام أثناء الاستحمام

أمين الفتوى: يجوز للسيدات ارتداء البناطيل بشروط

دراسة جديدة تتوصل إلى أدلة جديدة حول خفض حقن البلازما لعدد وفيات كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الشوفان ؟

مزيج سحري .. تناول هذه المكونات معا لتعزيز صحة الهضم

بالريال السعودي .. سعر فستان يارا في أحدث ظهور