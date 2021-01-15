بعد إدراجها على قوائم الإرهاب.. 5 عقوبات لـ أنصار بيت المقدس وحسم في مصر

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، فرع تنظيم داعش في سيناء بمصر وحركة حسم المرتبطة بتنظيم جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب العالمي، حسبما أفادت قناة «الحرة الأمريكية» مساء أمس الخميس.





وعلى الصعيد الداخلي، قامت مصر بفرض عقوبات رادعة ضد الكيانات الإرهابية وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته التي أقرها البرلمان قبل عام.





ووفقا للمادة 7 من القانون، تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية للكيانات الإرهابية:

1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.

2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

5- حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.



قالت وزارة الخزانة على موقعها الرسمي إنه تم تصنيف جماعة «أنصار بيت المقدس» المرتبطة بتنظيم داعش في شمال سيناء شرق مصر ضمن قوائم الإرهاب.



