جهود أمنية لكشف ملابسات تحطيم تميمة كأس العالم لكرة اليد.. صور

فوجئ المسئولون عن احد الهناجر بمدينة ٦ أكتوبر بتحطيم تمثال تميمة بطولة كاس العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر فتم تحرير محضر بالواقعة.





وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية محطمي التميمة حيث كشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث عن تحطيم التمثال لعدة أجزاء.





تم تشكيل فريق بحث للتوصل لهوية المتهمين من خلال مناقشة افراد الامن ومراجعة وتفريغ كاميرات المراقبة بمخيط تخزين التمثال.





كانت أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد رجال مصر 2021 عن اختيار الملك حورس التميمة الرسمية لبطولة العالم في نسختها رقم 27 التي بدات منذ 13 يناير الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.



