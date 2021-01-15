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رياضة

مونديال اليد.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-1-2021

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:19 م
مونديال اليد 2021
مونديال اليد 2021
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تستأنف اليوم الجمعة الموافق 15-1-2021 مباريات  الجولة الأولى من الدور التمهيدي ببطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، والتي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 13 يناير، وحتى 31 من الشهر ذاته.

ويستعرض " صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم ببطولة كأس العالم لكرة اليد:

قطر - أنجولا، الرابعة والنصف مساء.

إسبانيا - البرازيل، السابعة مساء.

ألمانيا - أوروجواي، السابعة مساء.

كرواتيا - اليابان، السابعة  مساء.

تونس - بولندا، التاسعة والنصف مساء.

الدنمارك - البحرين، التاسعة والنصف مساء.

المجر - الرأس الأخضر، التاسعة والنصف مساء.

يذكر أن المنتخب الوطني بقيادة الإسباني قد حقق الفوز، أول أمس الأربعاء على تشيلي بنتيجة "35-29"، في إطار لقاءات الجولة الأولى من الدور التمهيدي.

ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات، السويد ومقودنيا وتشيلي، ويخوض مبارياته على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة.
 
وتقام البطولة بمشاركة 32 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، وتعد هذه النسخة هي رقم 27 في تاريخ المونديال.




مونديال اليد.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-1-2021
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