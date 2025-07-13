نتنياهو: قبلنا مقترح الوسطاء لتبادل المحتجزين.. وحماس رفضت

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه وافق على مقترح ويتكوف ومقترحات الوسطاء الدوليين لإتمام صفقة تبادل المحتجزين، إلا أن حركة حماس رفضت هذه العروض.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل: "لن أقبل مطالب حماس بالخروج من غزة، بهدف تمكينها من إعادة بناء قدراتها العسكرية ثم مهاجمتنا مجددًا".

وشدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إعادة المحتجزين تظل هدفًا ثابتًا، لكنه أكد أن ذلك لن يتحقق إلا بالتوازي مع القضاء على حماس.