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رسميا.. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2025 ومواعيد التقديم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رسميا.. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2025 ومواعيد التقديم

شقق الاسكان الاجتماعي
شقق الاسكان الاجتماعي
ياسمين القصاص

شهدت محركات البحث إقبالا ملحوظا من قِبل عدد كبير من المواطنين الراغبين في التعرف على كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي، ضمن الطرح الجديد من مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، الموجهة لمتوسطي الدخل. 

وتركزت اهتمامات الباحثين حول أماكن الوحدات السكنية المتاحة في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، إضافة إلى تفاصيل أنظمة السداد الميسرة، وآخر موعد للتقديم.

 موعد التقديم في مبادرة "سكن لكل المصريين 7"

تنطلق مرحلة التقديم الإلكتروني للطرح الثاني من "سكن لكل المصريين 7" يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، وتستمر حتى 7 أغسطس 2025.

ويستهدف هذا الطرح المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، مع إعطاء أولوية خاصة لمن لم يحالفهم الحظ في الحصول على وحدات سكنية في الطروحات السابقة.

ومن جانبه، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن الطابع الاستثماري لهذا الطرح يمنحه ميزة فريدة، خاصة أنه يتيح فرصة حقيقية أمام شريحة كبيرة من المواطنين من محدودي الدخل للحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن وزارة الإسكان تحرص بشكل مستمر على تسهيل شروط التقديم لتلك الوحدات، بما يضمن تمكين الفئات المستهدفة من الاستفادة من المبادرة دون تعقيدات.

 تفاصيل الوحدات السكنية المتاحة

ويتضمن الطرح الجديد عددا ضخما من الوحدات، يبلغ إجماليها 113.112 وحدة سكنية، موزعة كالتالي:

 - 99.792 وحدة تطرح لأول مرة.

 - 13.320 وحدة سبق طرحها في إعلانات سابقة.

وتتراوح مساحات الوحدات بين 75 مترا مربعا إلى 90 مترا مربعا، لتتناسب مع احتياجات مختلف الأسر.

رابط التقديم الإلكتروني 

ويمكن للراغبين في التقديم ضمن الطرح الثاني لمبادرة "سكن لكل المصريين 7" الحصول على كراسة الشروط إلكترونيا من خلال زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أو عبر منصة مصر الرقمية من خلال الرابط:
https://digital.gov.eg

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي وكيفية تحميلها

ومن ناحية أخرى، أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الكراسة متاحة الآن بصورة إلكترونية فقط، بهدف الحد من التكدس أمام مكاتب البريد المميكن، والذي كان يحدث في الطروحات السابقة.

وأشارت إلى أن خطوات الاطلاع على كراسة الشروط تتطلب ما يلي:

 - إنشاء حساب شخصي للمواطن على منصة مصر الرقمية.

 - سداد مصاريف التسجيل إلكترونيًا عبر وسائل الدفع المتاحة.

 - تحميل كراسة الشروط بعد استكمال الخطوات بنجاح.

نظام التعاقد وحجز الوحدات السكنية

وأكدت مي عبدالحميد أن التعاقد على الوحدات المتاحة سيتم بنظام التمويل العقاري، وفقا لما يلي:

 - معدل فائدة سنوي 8% للمواطنين من محدودي الدخل.

 - معدل فائدة سنوي 12% للمواطنين من متوسطي الدخل.

وتمتد فترة السداد حتى 20 عاما، ما يجعل النظام ميسرًا ومتناسبًا مع القدرات المالية للفئات المستهدفة.

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