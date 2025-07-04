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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الشربيني: تسليم مبنى الإسعاف وتنفيذ طرق الإسكان الاجتماعي بأخميم الجديدة

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
محمد صبيح

صرح المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، بأنه تم تسليم مبنى الإسعاف بالمدينة لهيئة الإسعاف المصرية تمهيداً لتشغيله لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها والمناطق المجاورة، وذلك في إطار دعم منظومة الطوارئ والخدمات الطبية بالمدينة، بجانب استكمال طرق الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ضرورة سرعة تشغيل الخدمات الحيوية والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان.

وأكد المهندس مصطفى هارب، أن الجهاز يعمل بكل جهد لتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل لتوفير بيئة آمنة ومتكاملة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع الجهات التنفيذية المختلفة لتشغيل باقي المرافق والمنشآت الخدمية بالمدنية.

وفي السياق ذاته، قام رئيس الجهاز بجولة ميدانية لتفقد أعمال مشروع تنفيذ أسفلت بعض مجاورات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، والتي تشمل (فرمة - طبقة أساس - طبقة MCO - طبقة أسفلتية)، مؤكداً الإسراع في وتيرة تنفيذ مشروعات الطرق والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وطالب "هارب" ممثلي الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة وأصول الصناعة، والجدول الزمني المعتمد لإنهاء الأعمال، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وتحسين جودة الحياة لسكان المدينة.

جهاز تنمية مدينة أخميم مبنى الإسعاف المهندس مصطفى هارب جولة ميدانية

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