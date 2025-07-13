تحت جليد الأنتركتيكا.. اكتشاف عالم مفقود من 34 مليون سنة ما هو؟

أعلن فريق علمي دولي عن اكتشاف مذهل تحت جليد القارة القطبية الجنوبية “الأنتركتيكا”، حيث تم العثور على بقايا عالم مفقود يعود إلى 34 مليون عام.

وأوضح العلماء، أن الحفريات المكتشفة تشمل كائنات بحرية وأحافير من العصر الأوليغوسيني، ما يشير إلى أن القارة كانت تضم نظمًا بيئية غنية ومتنوعة في الماضي ويُعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة لفهم تأثير التغيرات المناخية عبر العصور.

كما أكد الباحثون، أن هذه النتائج ستساعد في تطوير نماذج علمية أكثر دقة للتنبؤ بتغيرات المناخ المستقبلية ومن المقرر استمرار عمليات الحفر للكشف عن المزيد من أسرار القارة المتجمدة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/0Z6Kzwk63KY