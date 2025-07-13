ليلة من ألف ليلة وليلة.. بـ 957 مليون يورو فرح أسطوري بميزانية دول

أشعل جيف بيزوس مؤسس أمازون، ولورين سانشيز، الصحفية الأمريكية، أجواء مدينة البندقية الإيطالية، بعدما أقاما زفافًا أسطوريًا استمر لثلاثة أيام، وجمع نخبة من مشاهير العالم، وسط تفاصيل من الفخامة، ليتحول الحدث إلى ما وصفته وسائل الإعلام بـ"حفل زفاف القرن".

في احتفال استمر لثلاثة أيام، اجتمع أبرز نجوم السينما والترفيه في مدينة البندقية الإيطالية، تلبيةً لدعوة مؤسس أمازون، جيف بيزوس، وخطيبته الصحفية لورين سانشيز، لحضور ما وصفته وسائل الإعلام بـ"حفل زفاف القرن". الحدث الفخم لم يكن مجرد مناسبة شخصية، بل تحوّل إلى ظاهرة إعلامية واقتصادية حقيقية، وسنرصد خلال السطور التالية أهم البيانات حول الزفاف الأسطوري.

كشف المسؤولون الإيطاليون أن تكلفة الزفاف تراوحت بين 40 إلى 48 مليون يورو (ما يعادل 47 إلى 56 مليون دولار)، لكن المفاجأة كانت في الأثر الاقتصادي الهائل.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://youtu.be/mSG5PFyBH8g