المنشآت الفندقية : توقيع شراكتين لتدريب العاملين بالقطاع

قالت غادة شلبي مدير عام غرفة المنشآت الفندقية، أن وزير السياحة والآثار شريف فتحى وجه بعقد شراكات مع الجامعات العالمية لتدريب العاملين في القطاع .

اهتمام بالعنصر البشري

وأوضحت غادة، أن لدينا اهتمام بالعنصر البشري، لدعم استراتيجية الوصول إلي 30 مليون سائح ، عبر توفير التدريب المناسب.

جاء ذلك في كلمة لها اليوم في مؤتمر صحفي بحضور وزير السياحة والآثار شريف فتحى، ومحمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إضافة إلى جمع من السياحيين.

أكدت أن الغرفة تواصل الشراكات مع المنصات العالمية، ما بين قطاع الفنادق والجامعات لتسكين الطلاب سواء في الصيف أو التدريب التبادل.

وأفادت اليوم، لدينا توقيعان استراتيجيان، بين غرفة المنشآت الفندقية وسومي إيدكيشن.