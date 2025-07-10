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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة السياحة والآثار توضح ملابسات الحريق المحدود بفندق سوفتيل الجزيرة بالقاهرة

فندق سوفتيل
فندق سوفتيل
محمد الاسكندرانى

أكدت وزارة السياحة والآثار، بالإشارة إلى ما تم تداوله، منذ قليل، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول نشوب حريق بفندق سوفيتل الجزيرة بالقاهرة، أن هذا الحريق كان محدودا جدًا ونشب نتيجة إلقاء سيجارة مشتغلة على مساحة من النجيلة الصناعية الموجودة به، وهو ما أدى إلى سرعة اشتعال النيران في جزء محدود من الميزانين خاصة مع ارتفاع درجة حرارة الطقس مما نتج عنه تصاعد دخان كثيف.

خلال 7 دقائق

وأوضحت الوزارة أنه قد تم التعامل مع هذا الحريق على الفور من خلال فريق الإطفاء الموجود بالفندق وتمت السيطرة عليه وإخماده بالكامل في وقت وجيز خلال 7 دقائق من اندلاعه، دون أن يسفر عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات سواء بالنزلاء أو بالعاملين، كما لم ينتج عنه أي أضرار مادية بمباني الفندق أو محتوياته.

وتؤكد الوزارة أن العمل في الفندق يسير بصورة طبيعية وأن سلامة النزلاء والعاملين لم تتأثر بأي شكل من الأشكال.

كما تؤكد حرصها الدائم على المتابعة المستمرة لمدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق إجراءات السلامة والأمان والوقاية من أخطار الحريق وفقاً للمعايير المعتمدة من الجهات ذات الاختصاص في هذا الشأن وبما يضمن تقديم خدمات سياحية آمنة وذات جودة عالية، حفاظًا على سلامة النزلاء والعاملين والزائرين والتأكد من جودة الخدمات السياحية التي يتلقونها وهو ما يأتي على رأس أولويات الوزارة.

التحقق من الواقعة

وقد قامت الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، فور علمها بهذه الواقعة من خلال متابعتها الدورية، بالتحقق من الواقعة والتواصل الفوري مع إدارة الفندق لاستيضاح موقف الحريق والاطمئنان على موقف التشغيل بالفندق وصحة وسلامة النزلاء والعاملين به.

كما قامت الجهات الأمنية المعنية، ممثلة في شرطة السياحة والآثار، وقسم شرطة قصر النيل، وإدارة تأمين الزمالك، بمعاينة موقع الفندق والوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

السياحة حريق سوفيتل الجزيرة سيجارة فندق سوفيتل الجزيرة

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