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بسبب سيجارة.. وزارة السياحة والآثار تكشف تفاصيل حريق فندق سوفتيل الجزيرة بالقاهرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بسبب سيجارة.. وزارة السياحة والآثار تكشف تفاصيل حريق فندق سوفتيل الجزيرة بالقاهرة

وزارة السياحة والآثار تكشف تفاصيل حريق فندق سوفتيل الجزيرة بالقاهرة
وزارة السياحة والآثار تكشف تفاصيل حريق فندق سوفتيل الجزيرة بالقاهرة

وزارة السياحة عن حريق فندق سوفتيل  : 

  • الحريق نشب نتيجة إلقاء سيجارة مشتغلة على مساحة من النجيلة الصناعية 
  • السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل خلال 7 دقائق من اندلاعه والعمل يسير بصورة طبيعية
  • الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات سواء بالنزلاء أو بالعاملين ولا أضرار مادية بالفندق 
  • العمل في الفندق يسير بصورة طبيعية وسلامة النزلاء والعاملين لم تتأثر بأي شكل من الأشكال

كشفت وزارة السياحة والآثار تفاصيل حريق فندق سوفتيل الجزيرة بالقاهرة، تبين أن الحريق كان محدود جدًا ونشب نتيجة إلقاء سيجارة مشتغلة على مساحة من النجيلة الصناعية الموجودة به، مما أدى إلى سرعة اشتعال النيران في جزء محدود من الميزانين خاصة مع ارتفاع درجة حرارة الطقس مما نتج عنه تصاعد دخان كثيف.

حريق فندق سوفتيل 

وأوضحت وزارة السياحة  أنه قد تم التعامل مع هذا الحريق على الفور من خلال فريق الإطفاء  الموجود بالفندق وتم السيطرة عليه وإخماده بالكامل في وقت وجيز خلال 7 دقائق من اندلاعه، دون أن يسفر عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات سواء بالنزلاء أو بالعاملين، كما لم ينتج عنه أي أضرار مادية بمباني الفندق أو محتوياته.

وتؤكد وزارة السياحة أن العمل في فندق سوفتيل يسير بصورة طبيعية وأن سلامة النزلاء والعاملين لم تتأثر بأي شكل من الأشكال. 

تؤكد وزارة السياحة حرصها الدائم على المتابعة المستمرة لمدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق إجراءات السلامة والأمان والوقاية من أخطار الحريق وفقا للمعايير المعتمدة من الجهات ذات الاختصاص في هذا الشأن لضمان تقديم خدمات سياحية آمنة وذات جودة عالية، حفاظًا على سلامة النزلاء والعاملين والزائرين والتأكد من جودة الخدمات السياحية التي يتلقونها وهو ما يأتي على رأس أولويات الوزارة.

وقد قامت الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، فور علمها بهذه الواقعة من خلال متابعتها الدورية، بالتحقق من الواقعة والتواصل الفوري مع إدارة الفندق لاستيضاح موقف الحريق والاطمئنان على موقف التشغيل بالفندق وصحة وسلامة النزلاء والعاملين به.

كما قامت الجهات الأمنية المعنية، ممثلة في شرطة السياحة والآثار، وقسم شرطة قصر النيل، وإدارة تأمين الزمالك، بمعاينة موقع الفندق والوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وزارة السياحة فندق سوفتيل حريق فندق سوفتيل

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